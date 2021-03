Auto rubata ritrovata grazie al satellitare: meccanico la stava modificando

Il satellitare suggerisce ai Carabinieri dove trovare un'auto rubata. In un garage, meccanico 62enne trovato ad alterarne il telaio. E' finito in manette I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per riciclaggio un 62enne incensurato di Sant’Anastasia. E’ stato sorpreso nella sua officina meccanica mentre alterava il telaio di una vettura risultata provento di furto, consumato a Roma il 26 marzo scorso.

Anche il nottolino era stato sostituito con uno nuovo, sbloccabile con una chiave codificata. L’auto, rintracciata dai militari grazie alle coordinate geografiche suggerite da un avanzato antifurto satellitare installato a bordo, è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario. Il 62enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio