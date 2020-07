Auto zeppa di materassi avvistata sull'Asse mediano: la denuncia

Un'auto che trasportava diversi materassi stipati in ogni angolo della vettura è stata avvistata oggi lungo l'Asse mediano. A segnalarlo è stato un cittadino che era a bordo della sua auto e alle spalle della vettura. Il guidatore ha raccontato come il vento alzasse anche i materassi che erano a un passo dal volare via dalla vettura, correndo il rischio di colpire quelle che la seguivano. La segnalazione è stata raccolta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha segnalato la vettura alla polizia stradale. I materassi e altri elementi d'arredo erano stipati sia sul tetto della vettura che al suo interno costringendo il portabagagli della stessa a rimanere aperto per contenerli tutti.

Il post di Borrelli

“Borrelli, Asse Mediano...27 07 2020... ero dietro...e si sono alzati i materassi sul tetto...provocandomi un sobbalzo...al posto mio qualcun altro avrebbe potuto sbandare”. Assurdo. Abbiamo segnalato l’accaduto alla Polizia Stradale.