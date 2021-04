Covid-19, Campania prima regione per distacco per numero di attualmente positivi

Sono oltre 90mila le persone attualmente positive in Campania, prima regione italiana per distacco per numeri assoluti, seguita a distanza dalla Lombardia (oltre 52mila) e Puglia (oltre 48mila). E' quanto mostrano i dati del monitoraggio quotidiano sul Covid-19 effettuato dalla Fondazione Gimbe, aggiornati al 29 aprile 2021.

La nostra regione è in testa anche per quanto riguarda i casi attualmente positivi al Covid-19 ogni 100.000 abitanti, come mostrano i grafici Gimbe.

De Luca: "Dato alto sul numero dei positivi"

"Noi siamo per il massimo rigore, per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il risultato di qualche allegria di troppo a Pasqua e Pasquetta. In Campania la mascherina va usata anche quando si dorme. Vi prego di fare un'azione di persuasione di controllo nei territori. Zona gialla, rossa o verde non si controlla più niente. Nell'area vesuviana quando c'era la zona rossa non controllava nessuno. Abbiamo un dato alto sul numero di positivi. C'è da capire bene come vengono valutati, anche perche sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che da altre parti d'Italia non adottino lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi. Mi sono intossicato. Ho sentito che la Campania rischia la zona arancione". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri a Mondragone, dove ha incontrato i sindaci dei comuni locali.