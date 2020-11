Attentato a Vienna, le parole della comunità ebraica di Napoli: “Attacco alla civiltà occidentale”

"Non è un attacco solo antisemita, ma è un attacco a tutta la civiltà occidentale". È la riflessione di Lydia Schapirer, presidente della Comunità ebraica di Napoli, che all'Adnkronos commenta l'attentato avvenuto ieri a Vienna, iniziato nei pressi della sinagoga in Seintenstettengrasse. "Lo si presenta solo come un attacco antisemita, ma - spiega Schapirer - è qualcosa di molto più vasto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mi lascia un po' perplessa il fatto che dovevano ben sapere che a quell'ora la Sinagoga era chiusa, così come anche il centro di cultura ebraica. Viene presentato come un attacco alla sinagoga, ma si tratta di un attacco indiscriminato a tutta la città, a tutta la nazione austriaca e non solo, è un messaggio per tutti noi. È un attacco a tutta la civiltà occidentale".