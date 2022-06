Beccato mentre tenta un'estorsione: in manette un 44enne

Lo scorso 6 giugno personale del Commissariato di Nola e della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 44enne di Palma Campania ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. L’indagine, che ha avuto impulso dalla denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Nola, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e ha consentito agli investigatori, attraverso sopralluoghi ed attività tecniche, di trarre in arresto l’uomo nel momento in cui stava prelevando l’involucro contenente la somma di denaro oggetto della richiesta estorsiva.