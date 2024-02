Sorpresi ad armeggiare vicino alla vetrina di un negozio nel centro di Napoli: interviene la Polizia

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto in direzione di piazza Garibaldi nella notte tra venerdì e sabato, hanno notato due soggetti, con in mano degli attrezzi atti allo scasso, armeggiare vicino alla vetrina di un’attività commerciale; i predetti, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono riusciti a bloccare uno dei prevenuti, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, gli operatori hanno recuperato, tra le auto in sosta, un tondino in ferro ed un sasso, strumenti che i prevenuti avevano abbandonato prima di darsi alla fuga.

Pertanto l’indagato, identificato per un 34enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.