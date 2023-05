Arrestato latitante internazionale: era nascosto in provincia di Napoli

Era latitante da novembre 2022 e aveva pensato bene di mimetizzarsi tra i tanti turisti di origine tedesca che popolano la Penisola Sorrentina. E' finito in manette Dominik Gunther, 29 enne dalla Germania, gravemente indiziato di traffico di stupefacenti.

Sul suo capo pende un mandato di arresto europeo, emesso dal suo paese natale. A scovarlo a Vico Equense sono stati i carabinieri che, da maggio a oggi, hanno assicurato alla giustizia 32 latitanti nella sola provincia di Napoli. Gunther è stato trovato in un casolare isolato. Gli investigatori dell’Arma hanno analizzato e monitorato costantemente non solo i diversi social network, ma anche i flussi finanziari. L’attività di indagine ha permesso di accertare diversi trasferimenti di denaro on-line provenienti dalla Germania e diretti al 29enne, che per evitare di essere catturato prelevava il contante in molteplici zone della provincia.

L’area scelta da Gunther per nascondersi non è stata improvvisata ma ben studiata, una meta dove potersi mimetizzare più facilmente tra le persone. L’arrestato è in carcere in attesa dell’estradizione.