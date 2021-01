Arrestato nel napoletano il ricercato Francesco Cirillo

Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e i Carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione nel napoletano, nella zona di Acerra, e arrestato il ricercato Francesco Cirillo, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi e condannato a 30 anni di reclusione, con sentenza passata in giudicato, per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello, avvenuto a Castel Volturno nel 2008.

Cirillo - ricorda l'Ansa - era sfuggito all'arresto subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, lo scorso 20 novembre. L'operazione che ha portato alla cattura di Cirillo, da parte della Squadra Mobile e dei Carabinieri del Reparto Operativo di Caserta, è stata coordinata dalla Procura di Napoli.

"Grazie agli uomini dello Stato"

"Con l'arresto del latitante Francesco Cirillo, condannato a 30 anni in via definitiva per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello nel 2008 a Castel Volturno, lo Stato compie un passo importantissimo nella lotta alla criminalità organizzata. Questa cattura è l'ennesima rivincita delle persone oneste. Il mio grazie agli uomini dello Stato che hanno lavorato all'operazione". E' quanto dichiara in una nota il Senatore campano del Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo.

“Un ringraziamento sentito alle forze dell'ordine che hanno individuato e arrestato il latitante Francesco Cirillo, condannato in via definitiva e riconosciuto tra gli organizzatori dell'omicidio di Domenco Noviello. Siamo vicini ai familiari e a tutto il mondo dell'associazionismo antimafia che opera per affermare i valori della legalità e della giustizia. Domenico Noviello è un simbolo di chi non si piega alla camorra e che si batte per il cambiamento”. Lo dichiara il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto che sulla vicenda ha presentato, la settimana scorsa,una interrogazione rivolta al ministro dell'Interno.

