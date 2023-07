A bordo di uno scooter per le strade di Napoli, getta un contenitore a terra e si allontana: la scoperta

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare martedì sera in via Sant’Antonio Abate, hanno notato a bordo di uno scooter una persona che, alla loro vista, ha gettato un contenitore a terra per poi allontanarsi velocemente.

Ne è nato un inseguimento terminato in vico Crispano, all’angolo con via Sant’Antonio Abate, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, i poliziotti, nel percorrere vico Pergole, hanno intercettato il fuggitivo e lo hanno bloccato; inoltre, hanno recuperato il contenitore lanciato poco prima in cui hanno rinvenuto 23 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina.

Un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.