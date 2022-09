Uomo esce di fretta da uno stabile, poi lancia qualcosa sotto un'auto: bloccato ed arrestato dalla polizia

Martedì sera gli agenti del commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Fabrizio Pignatelli hanno notato una persona uscire frettolosamente da uno stabile per poi salire a bordo di un motoveicolo; in quei frangenti l’uomo, alla loro vista, ha lanciato qualcosa sotto una vettura parcheggiata.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 2 involucri contenenti cocaina che lo stesso aveva occultato in un calzino e 435 euro; inoltre, hanno recuperato anche l’altro involucro, lanciato poco prima, al cui interno hanno trovato la medesima sostanza.

Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto, sul tavolo in cucina, altra cocaina per un peso complessivo di 88,12 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e un cellulare. Un 43enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.