Blitz in un appartamento in periferia: in manette un 34enne

Blitz anti-droga questa notte a Casoria dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e li hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi di stupefacente tra cocaina e hashish, 2 bilancini di precisione, 165 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è in carcere in attesa di giustizio