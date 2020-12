Rione Traiano, accordo tra i clan Puccinelli e Cutolo: sei arresti

Rione Traiano, preriferia Ovest di Napoli. In questa zona della città, come su buona parte del territorio cittadino, il controllo della camorra non è capillare, ma anche piramidale. L'organizzazione criminale denominata Alleanza di Secondigliano gestisce e controlla, il clan Licciardi influenza le mosse, i clan più piccoli come quello dei Puccinelli gestiscono direttamente i traffici.

E' il quadro che emerge da un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere per sei indagati, accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso. I sei sono ritenuti dagli inquirenti membri del clan Puccinelli, operanti a Rione Traiano, nel quartiere di Soccavo, zona d'influenza del clan Licciardi.

Per la Dda, in quel fazzoletto di terra vige una coesistenza non armata tra due clan: Puccianelli, egemone nella “parte alta”, e Cutolo, radicato nella zona della “44”, cioé la “parte bassa”. I due sodalizi si spartiscono i proventi delle fiorenti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. Il complesso probatorio acquisito ha permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alle dinamiche criminali dei Puccinelli, con l’attribuzione di specifici ruoli agli affiliati, nonché le modalità di gestione della “cassa comune” per l’acquisito di armi e mezzi di trasporto necessari alle attività illecite del clan (estorsioni, approvvigionamento e gestione delle piazze di spaccio nei quartieri urbani di Soccavo e Fuorigrotta) e per il mantenimento dei familiari degli affiliati detenuti attraverso il pagamento delle retribuzioni.

L'operazione è stata eseguita dal Comando provinciale dei Carabinieri nelle province di Napoli, Benevento e Terni.