Giovanissimi e incensurati, in manette "corrieri" di cocaina e crack

I carabinieri di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne (N.D.A.) già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un incensurato di 18 anni. Il 19enne era alla guida di un auto, pur non avendo mai conseguito la patente. Con lui, lato passeggero c’era il più giovane.

Percorrevano via Arno quando i carabinieri li hanno fermati. Nelle tasche del 18enne diverse stecchette di hashish, altre erano nascoste nel veicolo. Complessivamente sono 52 grammi di stupefacente, costati le manette a entrambi. Sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio direttissimo.

I carabinieri della sezione operativa della stessa compagnia, invece, hanno arrestato un altro incensurato di 18 anni. Ancora droga ma questo caso il giovane è stato sorpreso a cedere una dose di crack in cambio di denaro. Addosso 26 dosi di cocaina e sei di crack, oltre a 386 euro in contante ritenuto provento illecito. Il diciottenne è stato portato in carcere, per lui anche una sanzione per guida senza patente.