Droga sull'asse Campania-Calabria, eseguite 24 misure cautelari

Ha avuto luogo anche in provincia di Napoli il blitz, ad opera dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, per l'esecuzione stamane di 24 misure cautelari.

Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale salernitano su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, aveva come destinatari 24 indagati che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, in particolare cocaina e crack.

Sono 22 le misure di custodia cautelare in carcere emesse, mentre due soggetti sono destinatari della misura dell'obbligo di dimora.

Oltre che a Napoli e Salerno, arresti sono avvenuti anche a Cosenza.