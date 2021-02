Spintona la suocera, tenta di strangolare la moglie: 40enne in manette a Miano

Ancora violenza di genere a Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno effettuato il terzo arresto in pochi giorni per maltrattamenti in famiglia nell’area metropolitana partenopea: questa volta a finire in manette è stato un 40enne di Miano già noto alle forze dell'ordine.

Allertati da un familiare, i militari hanno raggiunto l’abitazione dell'uomo e scoperto che questi poco prima aveva picchiato e tentato di soffocare la moglie 37enne. Avrebbe poi scaraventato a terra la suocera, la quale provava a difendere la figlia.

L’uomo è stato condotto in carcere a Poggioreale. La vittima, invece, è stata trasportata al pronto soccorso del Cardarelli e ritenuta guaribile in 21 giorni per varie contusioni, trauma cranico e stress emotivo.