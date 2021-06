Distrugge l'appartamento e minaccia la compagna: arriva la polizia

Nella serata di ieri gli agenti di polizia del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno arrestato un 29enne per maltrattamenti in famiglia.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa erano intervenuti in via Scipione l’Africano a Giugliano per la segnalazione di una persona in difficoltà.

Giunti sul posto, c'era uomo in evidente stato di agitazione che, dall’esterno di un’abitazione, stava inveendo ad alta voce con frasi minacciose contro una donna.

I poliziotti lo hanno bloccato. La donna ha quindi raccontato loro che, poco prima, il compagno aveva messo a soqquadro il loro appartamento e, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata.