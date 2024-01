La scorsa notte i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia si sono insospettiti alla vista di un uomo in via Foggia. Saliva, con un atteggiamento che non ha convinto gli agenti, in un’auto al cui interno vi era un’altra persona.

I poliziotti si sono quindi appostati e hanno visto lo scambio: il primo uomo dopo aver ricevuto denaro dal secondo gli aveva consegnato qualcosa.

Era una compravendita di droga: gli agenti sono intervenuti e hanno trovato il pusher in possesso di 18 bustine di marijuana dal peso di circa 30 grammi, di 4 pezzi di hashish dal peso complessivo di circa 13,5 grammi, di 9 involucri contenenti cocaina del peso di circa 5 grammi. Aveva addosso anche 135 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento della sua attività illegale.

Trentasei anni, precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.