Droga-delivery, fermato in auto spacciatore: in manette

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Calata Ponte di Casanova hanno notato una persona che, dopo essersi avvicinata ad un’auto in sosta, ha ceduto una banconota al conducente in cambio di qualcosa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi trovando lo spacciatore in possesso di 6 involucri con della cocaina del peso di circa 2 grammi, 4 bustine contenenti marijuana del peso di circa 5 grammi e 175 euro, mentre l’acquirente con due bustine di marijuana del peso di circa 2,5 grammi.

E.D., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.