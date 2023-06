Scippa con violenza il cellulare, viene preso due settimane dopo: come si è tradito

La mattina dello scorso 30 maggio, una persona, mentre camminava in piazza Garibaldi per recarsi presso la stazione di Napoli Centrale, era stata avvicinata da un uomo che le aveva strappato con violenza il cellulare dalle mani.

Ieri mattina personale della Squadra Mobile di Napoli, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, ha rintracciato il presunto autore del furto in via Nuova Poggioreale con indosso ancora alcuni indumenti corrispondenti a quelli usati per commettere il reato; inoltre, la vittima si è recata presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del presunto autore del furto.

Un 23enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato sottoposto a fermo di polizia in quanto gravemente indiziato del reato di furto con strappo.