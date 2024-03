Furto in banca, scippa il portafogli ad una dipendente: arrestato 

Uno scippo, portato a compimento in uno dei posti probabilmente meno indicati per farla franca, cioè una banca. È quanto stamattina ha portato un uomo all'arresto, a Napoli centro.

Un agente della Squadra Mobile, nel transitare in via Toledo, aveva notato una persona uscire da un istituto bancario a passo svelto e con fare sospetto. Il poliziotto ha così deciso di controllarlo: era in possesso di un portafogli e di un telefono cellulare, risultati essere di proprietà di una dipendente della banca. Li aveva appena rubati.

Poco dopo una donna è uscita dalla filiale agitata perché accortasi del furto, e avvicinata dal poliziotto ha riconosciuto i suoi effetti personali.

Con l’ausilio di altro personale della Squadra Mobile, l’uomo, identificato per un 44enne originario della provincia di Salerno con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza.