Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno udito le urla di una donna e sono intervenuti constatando che la stessa era stata strattonata e rapinata del proprio telefono cellulare, sulle scale di uscita della galleria commerciale, da un uomo che si era allontanato in direzione di Corso Novara.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni passanti, hanno immediatamente rintracciato e bloccato l’uomo in via Milano trovandolo in possesso del telefono cellulare sottratto alla donna poco prima.

Pertanto un 20enne, di origini rumene, è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.