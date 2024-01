L'aggressione con un coltello, poi calci e pugni alla polizia: arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un controllo del territorio, lungo corso Garibaldi sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un'altra persona, ha raccontato che questi insieme a due complici lo aveva bloccato alle spalle e minacciato con un coltello, per poi portargli via soldi e cellulare.

Gli agenti hanno inseguito e raggiunto l'uomo in via Cesare Carmignano. Brandendo un coltello di 20 centimetri ha iniziati a minacciare i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. Alla fine gli agenti sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo.

Si trattava di un 31enne nigeriano, irregolare e con precedenti di polizia. È stato tratto in arresto per rapina aggravata, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere.

Nonché di danneggiamento aggravato: mentre veniva accompagnato in commissariato ha danneggiato il paraurti dell’auto di servizio.