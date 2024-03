A 17 anni picchia il padre per i soldi della droga: scappa dalla comunità, finisce in carcere

I carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penitenziario Minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della procura per i Minorenni di Napoli, a carico di un 17enne del posto. È gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti della famiglia ed in particolare nei confronti del padre.

Pochi giorni prima il ragazzo era stato condotto in una comunità di recupero minorile, aveva però fatto perdere la sera stessa le proprie tracce, riferendo ai responsabili che avrebbe dovuto comprare della droga.

I maltrattamenti sarebbero riconducibili ad aggressioni verbali e fisiche commesse nei confronti dei familiari, queste collegate alle continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Era tra l'altro stato recentemente trovato più volte in possesso di marijuana e quindi segnalato alle autorità.