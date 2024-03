Violenza in strada contro gli ex suoceri: "Non dovete ospitare vostra figlia". Scatta l'arresto

Momenti di paura, nella serata di ieri, quando diverse persone hanno notato e segnalato al 112 un uomo in strada che si agitava violentemente nei riguardi di due anziani. L'episodio è avvenuto nella zona Lieti di Capodimonte.

I carabinieri sono intervenuti e hanno in pochi minuti ricostruito cosa stesse accadendo. L’uomo, un 50enne, stava minacciando i genitori della propria ex moglie perché non accettava la fine della loro relazione. La "colpa"? Dei suoi ex suoceri, che avevano offerto rifugio alla figlia.

I militari hanno a quel punto accompagnato in caserma i tre e, mentre le vittime sporgevano denuncia-querela, il 50enne ha dato in escandescenze aggredendo uno dei carabinieri spintonandolo a terra. Sono scattate le manette: ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, nonché di resistenza a pubblico ufficiale. Il militare sta bene ma, medicato da personale sanitario, ne avrà per 3 giorni.