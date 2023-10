Clan Lo Russo. il boss Pepp ‘o Capitone torna in carcere

La Polizia di Stato questa mattina ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a carico di Giuseppe Lo Russo, detto “Pepp ‘o Capitone”.

Lo stesso, vertice dell’omonimo clan Lo Russo, egemone nei quartieri di Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella, fratello dei noti collaboratori di giustizia Mario, Salvatore e Carlo, è stato detenuto ininterrottamente dal 24 luglio 1998 sino ad oggi, scontando circa 25 anni di reclusione per associazione camorristica, omicidio, estorsione e reati in materia di stupefacenti.

L'accusa per omicidio

L’attività trae origine dalla delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a riscontro di dichiarazioni di collaboratori di giustizia cui ha fatto seguito l’emersione di gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato, accusato dell'omicidio di Angelo De Caro (ucciso a Napoli in via Gherardo Marone nel giugno del 1990) e di Pasquale Bevilacqua (assassinato a Napoli in via Cupa Coppa di Chiaiano nel febbraio '91).

Inoltre, da indagini in corso è emersa la volontà di Lo Russo di darsi alla fuga una volta scarcerato: pertanto la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo per i suddetti omicidi, aggravati dal metodo mafioso.