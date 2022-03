Tenta una rapina, poi accoltella la vittima e scappa: irregolare inseguito e arrestato

Lo hanno inseguito e, nonostante la sua resistenza, bloccato. M.R. ha 35 anni ed è di nazionalità marocchina. Irregolare sul territorio italiano (alle sue spalle un ordine di allontanamento risalente addirittura a tre anni fa) e con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto nella serata di ieri in via Carmignano, quartiere Pendino, dove la polizia del commissariato Vicaria-Mercato è intervenuta in seguito alla segnalazione di una persona accoltellata.

L'uomo, ferito in modo non grave, ha raccontato che il 35enne aveva tentato di rapinarlo dello smartphone e del denaro, minacciandolo con un coltello col quale lo aveva poi colpito ad una gamba.