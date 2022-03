Ai domiciliari, ottiene un permesso medico: i carabinieri lo trovano all'inaugurazione di un locale

Era sottoposto agli arresti domiciliari, e aveva chiesto (e ottenuto) un permesso per recarsi dal proprio medico per una visita specialistica. Già che c'era però è andato a festeggiare l'inaugurazione di un centro estetico, dove alla fine lo hanno scoperto i carabinieri.

È quanto accaduto a M.D.A., 28enne di Casalnuovo già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato colto in flagrante ad Afragola in via Marconi, all'esterno del locale del quale era in corso l'inaugurazione. Riconosciuto, è stato messo in manette per evasione. Si trova adesso in attesa di essere processato.