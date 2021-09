Corriere della droga napoletano arrestato a Ferrara: in auto 3 kg di stupefacenti

Si è fatto scoprire non pagando la benzina in un'area di servizio, i cui addetti si sono rivolti alle forze dell'ordine. Coinvolta nella "staffetta" anche un'altra persona

Un 33enne residente a Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio nei pressi di Ferrara. In auto aveva quasi tre kg di droga.

Il corriere si è fatto scoprire non pagando il rifornimento all'area di servizio Bentivoglio sull'autostrada A13. Il personale dell'area di servizio ha segnalato l'accaduto, e la polizia ha controllato poco dopo - all'uscita di Ferrara Nord - la 500 presa a noleggio che l'uomo guidava.

Il conducente si è giustificato dicendo che il carburante era stato pagato dal suo compagno di viaggio a bordo di una seconda auto che lo aveva raggiunto, ma nella sua auto si è scoperto ci fossero due damigiane di vetro con all'interno la droga.

Le perquisizioni hanno riguardato anche le abitazioni dei due uomini. A casa di uno di loro sono stati ritrovati altri 80 grammi di droga.

Il 33enne è stato poi arrestato per spaccio e durante la stesura degli atti ha accusato l'altro automobilista di essere l'organizzatore della 'staffetta'. Quest'ultimo è stato denunciato, mentre il 33enne è finito in carcere in attesa di giudizio.