Quella carta di identità, infatti, è risultata falsa e a finire in manette è un 55enne pomiglianese già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato – deve rispondere di possesso e fabbricazione di documenti falsi, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità - è stato trasferito nel carcere di Secondigliano.

I Carabinieri della stazione Scampia stanno percorrendo via Anna Maria Ortese quando notano un uomo passeggiare. Si procede al controllo e tra le mani dei militari il documento di identità dell’uomo. Il documento è di “pregevole” fattura ma questo non basta ad impedire ai carabinieri di approfondire l’accertamento.

In giro per il quartiere con una carta d'identità falsa: in manette un pregiudicato