Boss "scomparso" in manette: era in vacanza con la moglie a Vasto

Era in vacanza con la famiglia a Vasto, Alfredo Sorianiello, il boss in libertà vigilata che si era reso irreperibile da alcuni giorni. Sono stati i carabinieri del Nor di Vasto a trovarlo e ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal tribunale di Cosenza.

Era proprio nella città calabrese che Sorianiello si trovava, fino alla settimana scorsa, in libertà vigilata. Poi la scomparsa e il sospetto che fosse tornato nella sua Soccavo, nella zona di via Catone (detta "della 99") in cui secondo gli inquirenti opera ancora il gruppo a lui correlato.

Invece, non era a Napoli. Un carabiniere pensione lo ha riconosciuto sul litorale di Vasto e lo ha segnalato ai militari del posto. Attivate le ricerche, è stato trovato – all'alba di venerdì scorso – in un albergo di Vasto Marina in compagnia della moglie, con numerosi bagagli al seguito. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati sei diversi telefoni cellulari.

Terminate le operazioni di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Lavoro di Vasto.