Assalto armato all'ufficio postale: in manette banda di rapinatori

Questa mattina a Torre del Greco e Napoli, i Carabinieri hanno tratto in arresto tre soggetti accusati di rapina aggravata. Le indagini condotte dai militari di Torre del Greco hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati ritenuti autori della rapina a mano armata andata in scena all'interno dell'ufficio postale, in Via Monsignor Felice Romano di Torre del Greco, nel tardo pomeriggio del 26 gennaio 2024.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due malfattori avevano fatto accesso nell'ufficio postale, ancora gremito di gente e, armati di pistola, avevano generato il panico tra i presenti, riuscendo a portare via 730 euro dalle casse degli sportelli ancora in attività e una borsa di una delle dipendenti in servizio. Il terzo complice era rimasto all'esterno dell'ufficio postale, con funzioni di palo, per garantire il buon esito della fuga.

Gli operanti, nel corso delle indagini, hanno acquisito dei filmati delle telecamere di video- sorveglianza, nei quali sono compendiate le fasi preparative della rapina, tra cui le operazioni di travisamento dei rapinatori, che hanno consentito, di fatto, l'identificazione degli stessi. Gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale "Giuseppe Salvia", dove permarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.