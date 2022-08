In giro per la città con la "merce" nascosta nel marsupio: lady pusher in manette

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 47enne del posto già nota alle forze dell'ordine. La donna è stata notata in strada, nel centro abitato di Caivano.

Quando ha incrociato i militari ha tentato la fuga in auto e poi ha lanciato via un marsupio. I carabinieri l’hanno bloccata e poi perquisita, non prima di aver recuperato anche il marsupio.

All’interno 8,6 grammi di crack e 13 di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. La donna è finita in manette ed è stata portata in carcere a Pozzuoli, in attesa di giudizio.