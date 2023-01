Caivano, scoperto deposito di armi e droga. Caccia al proprietario

I Carabinieri della stazione di Caivano hanno rinvenuto armi e droga all’interno di un immobile abbandonato in via Cairoli. Erano nascoste in una cassetta metallica. Sono 555 i grammi di cocaina trovati dai militari insieme a 1 dose di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento. Tra le armi, invece, una pistola calibro 7,65 carica risultata provento di furto, una pistola calibro 38 carica con matricola abrasa e 34 cartucce calibro 38. Stupefacenti, armi e munizioni sono stati sequestrati. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazione. Continuano le indagini dei Carabinieri per risalire al “custode”.