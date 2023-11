Anziano accoltellato in casa: forse conosceva la vittima

Mario Palma, l'81enne ucciso ieri nella sua abitazione nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, conosceva il suo assassino. Non ci sono segni effrazione alla porta e in casa non mancherebbe nulla. Palma è stato ucciso con diverse coltellate, al volto e al collo. Le indagini dei carabinieri sull'omicidio non escludono alcuna pista.

I militari dell'Arma, coordinati dal sostituto procuratore Antonella Lauri e dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, da ieri stanno indagando per fare luce sull'accaduto ascoltando familiari e conoscenti dell'uomo. È ancora in corso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.