Barista tenta di uccidere pizzaiolo a Forcella: la vittima è il cugino di Annalisa Durante

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia sfiorata martedì scorso nel centro di Napoli, quando una lite tra negozianti è finito con uno dei due che ha tentato di sparare all’altro con una pistola fortunatamente inceppatasi.

La persona salva grazie al malfunzionamento dell’arma è il pizzaiolo Antonio Durante, cugino di quella Annalisa Durante che morì a 14 anni nel 2004, uccisa per errore in un agguato di camorra. Il barista che gli ha puntato contro l’arma e ha premuto il grilletto è invece Gennaro Peluso, 60 anni.

Il concitato momento ha provocato un 'fuggi fuggi' generale nella zona di Forcella, particolarmente affollata intorno a mezzogiorno quando è successo il fatto.

Il titolare del bar accusava il pizzaiolo di rubargli i clienti, così al termine della lite ha impugnato un’arma e ha sparato. Si trattava di una calibro 7.65, detenuta illegalmente. A terra, la polizia intervenuta ha trovato un proiettile inesploso calibro 7,65 e nel bar, durante una perquisizione, un sacchetto contenente una bomboletta di olio per lubrificare armi, uno strumento per pulirle e un hard disk. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Peluso è stato arrestato in flagranza di reato dalle forze dell’ordine, e si trova ora ai domiciliari. Con precedenti per rapina e porto abusivo di armi da fuoco, assistito dall'avvocato Fabrizio De Maio del foro di Lagonegro, è accusato di tentato omicidio aggravato da motivi abietti e futili. Agli inquirenti ha fornito una versione differente (racconta di aver subito un’aggressione di Durante e di averlo minacciato per autodifesa con la pistola) ritenuta inverosimile dal giudice.