L'Anm, azienda partenopea dei trasporti pubblici, è stata oggi oggetto di un attacco hacker.

I suoi sistemi informatici sono infatti rimasti fuori uso per alcune ore, e le modalità dei disservizi fanno pensare a un attacco hacker ma senza che sia giunta alcuna comunicazione con rivendicazioni o richieste di riscatto.

I problemi erano iniziati stamane, quando sono andati in tilt la posta elettronica interna, il numero verde e la chat messenger utilizzata per i rapporti con l'utenza.

Nel giro di poche ore i problemi sono comunque tutti rientrati, ad eccezione dell'accesso al sito internet dell'Anm che al momento resta non raggiungibile in seguito alle misure di sicurezza scattate per ridurre l'attività sul web dell'azienda.

Il trasporto pubblico cittadino non ha subito disservizi conseguenti.