"Non può stare in bus senza la mascherina": scatta la violenza

L'episodio, violento, è andato in scena ieri intorno alle 13.20 su di un bus Anm della linea 604 che si trovava nei pressi del Cardarelli. A riportarlo è stato il sindacalista dell'Usb Adolfo Vallini: un uomo, invitato dal conducente a scendere perché senza mascherina, ha mandato in frantumi per reazione con un calcio un vetro del mezzo.

L'autobus è tornato in deposito per la manutenzione. "Ancora un’altra vettura fuori servizio – spiega Vallini – quando la situazione è ormai allo stremo".

Il sindacalista chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine sui mezzi, "Il conducente è tenuto a segnalare il mancato rispetto delle norme adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus – ricorda Vallini – ma può solo limitarsi a far scendere il passeggero reticente oppure, qualora voglia rimanere per forza a bordo, a chiamare le forze di polizia".