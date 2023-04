La piccola Angela ha perso una gamba, la sua storia commuove il web: "Vuole tornare a ballare"

Angela, 7 anni, ha perso una gamba dopo che durante una festa le è caduta una lastra di marmo sulla stessa. La piccola prima dell'incidente faceva sport e nutre il sogno di tornare a ballare e nuotare. Per ora viene "accompagnata" solo dalla protesi standard, ma per tornare alle sue passioni ci vogliono protesi diverse e molto più costose. Ed è per questo che è stata lanciata una raccolta fondi promossa anche dall'assessore al Walfare Luca Trapanese.

Queste le parole di Trapanese: "Carissimi condivido con voi questa storia sperando che ognuno possa sostenerla come crede e può. Angela, è bambina napoletana di 7 anni. Durante i festeggiamenti della prima comunione di un suo cuginetto, si è appoggiata sul tavolo del buffet dove vi erano delle lastre di marmo senza essere fissate. Una di queste le è caduta sulla gamba causandole un trauma da schiacciamento dell'arto inferiore destro, che ha causato poi l'amputazione dello stesso. Ha subito per ora 5 operazioni ed ha perso la gamba.

Amava molto fare la danza ed il nuoto, ma purtroppo ha diritto solo alla protesi standard che le consente di camminare. Le altre protesi che le consentono di fare sport hanno un costo elevatissimo e devono essere sostituite seguendo la crescita della bambina, quasi ogni anno. Ci vorranno più di 30 protesi fino al raggiungimento dei suoi 18 anni. Ho conosciuto Angela e la sua mamma, non hanno mai perso il sorriso e soprattutto la fiducia nella vita".