Andrea scompare da casa, blocco stradale dei familiari: "Ridatecelo vivo o morto"

Non si danno pace i parenti di Andrea Covelli, 27enne di Pianura, per la sua scomparsa. Era uscito da casa per comprare i cornetti in un bar di Soccavo, ma non vi ha fatto più ritorno, denunciano i suoi familiari. In queste ore stanno realizzando dei blocchi stradali sul corso Duca D'Aosta e in via Comunale Napoli a Pianura per chiedere che venga ritrovato al più presto. "Ridatecelo vivo o morto", il loro grido di dolore.

Sul posto anche la polizia. Del caso si sta occupando anche Mi Manda Rai Tre. Gli amici di Andrea stanno condividendo in queste ore appelli affinchè possa essere ritrovato al più presto.

Il video

Il giovane sarebbe stato avvicinato ieri poco dopo le 2 del mattino da ignoti, che lo avrebbero costretto a salire su un motorino, privandolo del suo telefonino che da quel giorno squilla a vuoto. Tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.