Strada killer davanti alla scuola: petizione dei genitori ignorata

Ogni giorno i bimbi dell'Istituto comprensivo Custra di Cercola rischiano di essere investiti dalle automobili che percorrono a grande velocità via Modigliani. Secondo decine di genitori, che hanno firmato una petizione rivolta all'amministrazione comunale, solo il caso ha evitato che si registrassero tragedie. "Già nel precedente anno scolastico - precisa l'avvocato Pierpaolo Pono, papà e rappresentante del Consiglio di istituto - i genitori degli alunni chiesero al Comune l’installazione di dissuasori della sosta lungo i marciapiedi. Capita ogni giorno, infatti, che molti parcheggino le auto sui marciapiedi, costringendo i ragazzi a percorrere la carreggiata, con enorme pericolo di essere investiti".

Nel febbraio 2023, è stata consegnata al Comune una petizione con circa cento firme. In quel periodo, con il Consiglio comunale sciolto, l'amministrazione era affidata al commissario prefettizio. "Fu fatto un sopralluogo dalla polizia municipale - prosegue Pono - e mi fu detto che erano stati acquistati i paletti da installare. Ad oggi, nulla è stato fatto. Il pericolo permane, per intervenire bisogna attendere una tragedia". Nella primavera 2023, è stato eletto un nuovo sindaco, Biagio Rossi, e un nuovo consiglio comunale. A sei mesi dall'insediamento, però, i genitori degli alunni dell'Istituto Custra non hanno avuto ancora rassicurazioni.