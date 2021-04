Alunna positiva al Covid, classe in quarantena nel napoletano

Classe in quarantena dopo la positività di un'alunna al Covid-19 a Torre del Greco, presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco-Francesco d'Assisi.

"Facendo seguito alla nota inviata all’ASL in data 12 Aprile 2021 con cui si comunicava la positività di una alunna di una classe 1° della scuola primaria sede Don Bosco al tampone Covid-19 e, tenuto conto delle linee guida inviate dall’UOPC Ambito 4 con nota prot. 5756 del 05-02-2021 circa la gestione dei casi Covid-19, si adottano le misure di quarantena con isolamento domiciliare per tutti gli alunni della classe in indirizzo, nonché dei docenti, che hanno avuto contatti stretti. Gli alunni potranno essere riammessi a scuola, salvo diversa successiva comunicazione, trascorso un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (rientro 23/04) previo esito negativo del tampone effettuato. Si invitano i genitori degli alunni della sezione a contattare il proprio Pediatra/Medico per la prescrizione del tampone", si legge nella nota a firma del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Rosanna Ammirati.