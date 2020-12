AD10S Diego, omaggio a Maradona alla Rotonda Belvedere di Cardito

AD10S Diego, è la splendida iniziativa dell'imprenditore di Cardito Michele Belvedere che ha dedicato un altarino al Pibe de Oro, suo mito e storico amico nel periodo in cui Maradona giocava a Napoli.

"Curo una delle rotonde principali della città di Cardito, la Rotonda Belvedere - dichiara Michele Belvedere - per me era il minimo da fare, ho deciso di dedicarla ad un grande uomo prima che un grande calciatore, a una persona che ha fatto sognare e divertire nello stesso tempo noi napoletani, ci ha dato un riscatto in tutta Italia, in questo periodo natalizio - prosegue l'imprenditore - oltre agli addobbi natalizi la Rotonda Belvedere avrà anche una fotografia di Maradona, perché Diego - conclude l'uomo - è come il Natale, è l'unica cosa che ti da gioia nonostante la situazione".