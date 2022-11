Ischia, in caso di nuove allerte possibile un'evacuazione temporanea della popolazione

Sull'isola di Ischia "si elaborerà un primo piano speditivo che comporterà, probabilmente, laddove ci fossero altre allerte, una evacuazione temporanea della popolazione non solo a Casamicciola". E' quanto spiegato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine della riunione congiunta Coc-Ccs a Casamicciola.



L'eventuale accoglienza provvisoria - riporta Dire - avverrà anche in alberghi o in palazzetti dello sport, ha detto il prefetto, spiegando di aver ricevuto disponibilità dalle strutture sanitarie per fornire supporto psicologico nei confronti degli sfollati.



Nelle prossime ore si attende un peggioramento delle condizioni metereologiche e, quindi, "prima del prossimo fine settimana, riteniamo necessaria l'adozione di questo piano, che - ha confermato Palomba - è precauzionale. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone".

Ad oggi il numero degli sfollati "è di 280-290, ma - ha concluso il prefetto - non escludiamo che il numero possa aumentare".