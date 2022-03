Le "Ali di Scampia" tornano a volare: tanta solidarietà per Cira Celotto

Le "Ali di Scampia" tornano a volare. Dopo i recenti atti intimidatori, la palestra sociale guidata da Cira Celotto è ripartita con un doppio open day. La personal trainer aveva anche rassegnato le dimissioni, ma le "sue" ragazze - con un sit-in - sono riuscite a farle cambiare idea, travolgendola con attestati di stima e d'affetto.

Vicinanza, in queste ore, anche da parte delle istituzioni. Oltre al consigliere regionale Pasquale Di Fenza - che presto farà visita alla palestra - Cira Celotto ha ricevuto il presidente della Municipalità VIII, Nicola Nardella. "Questa mattina sono stato all'associazione ASD Le Ali di Scampia per far sentire la mia vicinanza a Cira Celotto. Spero che presto possa tornare a svolgere le sue attività importantissime per il nostro territorio in massima serenità. 400 donne che frequentano la sua Associazione, in un quartiere complesso sono un fatto importante. Ho sentito il dovere di starle vicino", ha scritto Nardella sui social.

Ricordiamo che qualche giorno fa "Le Ali di Scampia" è stata il set per una puntata - a lei dedicata - della prossima stagione di Mina Settembre. Questo il messaggio che Cira Celotto, per l'occasione, ha pubblicato sui social: "Sono appena terminate le riprese all'interno della nostra Palestra della puntata della fiction Mina Settembre dedica proprio alle Alle Ali di Scampia.

Lo spazio è stato messo a disposizione della redazione della fiction a titolo gratuito dalla nostra Associazione, Asd le Ali di Scampia la decisione della presidentessa Cira Celotto ha preferì che venissero donate delle uova di cioccolato che insieme agli amici del Coordinamento Territoriale Scampia verranno regalate ai bambini per le festività Pasquali. Grazie infinite alla redazione ed in particolare a Serena Rossi la principale protagonista della serie ,è a tutta la produzione presente".