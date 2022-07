Grave incidente in vacanza: volo di quattro metri per Alessandro Gentile. Sarà trasferito a Napoli

Alessandro Gentile, figlio del grande Ferdinando Gentile, è stato vittima di un brutto incidente mentre era in vacanza a Formentera. Il cestista si trovava in una villa quando una struttura in legno ha ceduto.

Gentile ha fatto un volo di quattro metri ed è stato mmediatamente è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Palma di Maiorca. Avrebbe riportato, come spiega Casertanews, la frattura di alcune vertebre e nelle prossime ore sarà imbarcato su un volo diretto a Napoli dove sarà operato.

Non è a rischio la carriera del cestista ma i tempi di recupero potrebbero essere lunghi.