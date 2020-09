Troppo alcol, adolescente si sente male a pochi metri da via Toledo

"Ore 1.30 del mattino, largo Berlinguer, una ragazzina adolescente a terra in crisi per alcol, parliamo con l’operatrice e ci dice che hanno un’altra chiamata per stesso caso! Occorre mettere un argine a questa deriva subito!! I casi di abuso di alcol tra minori si moltiplicano in maniera esponenziale con il silenzio complice delle istituzioni! Possiamo dire che a Napoli non c’è alcun serio controllo! Contro questo modo di vivere la notte noi stiamo combattendo anche perché notiamo che a queste ore assurde girano per strada ragazzini e ragazzine in tenerissima età! A questi genitori dobbiamo far capire che essere padri e madri significa avere delle responsabilità", denuncia il Comitato Vivibilità Cittadina.

