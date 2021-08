Agguato nel rione Sanità: feriti due incensurati di 18 e 19 anni

Due giovani di 18 e 19 anni incensurati sono rimasti feriti in un agguato avvenuto nella notte in via Arena della Sanità. Ad esplodere gli otto colpi d'arma da fuoco i killer giunti in sella a due scooter. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza al Vecchio Pellegrini. Hanno riportato rispettivamente ferite alla testa uno e al torace l'altro.

Dai rilievi della polizia scientifica sono stati trovati gli otto bossoli calibro 9x21. Indagini in corso per risalire agli autori del raid.