Agguato in strada: arrivano in scooter ed esplodono colpi di arma da fuoco contro un 36enne

Due persone giunte in sella ad uno scooter in via Silvio Bovero a Monterusciello hanno esploso ieri pomeriggio dei colpi di arma da fuoco contro A.I. Il 36enne è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ha riportato ferite alle gambe.

Nel presidio ospedaliero sono giunti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. L'uomo ritenuto vicino ad un noto clan della zona è stato dimesso con prognosi di 30 giorni.