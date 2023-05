Ferito da colpi di pistola: 26enne muore in ospedale

E' deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale il giovane di 26 anni ferito da colpi di pistola in corso Garibaldi. L'agguato è avvuto in serata, durante i festeggiamenti per il terzo Scudetto. Due i feriti, uno trasportato all'Ospedale del Mare e l'altro, apparso immediatamente grave, al Cardarelli. Quest'ultimo, classe 1997, è stato ricoverato in codice rosso, ma è stato dichiarato morto poco dopo. La dinamica non è ancora chiara, ma non è escluso si possa trattare di una tentata rapina finita male.