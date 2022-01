Ragazza aggredita per motivi passionali: un gruppo di donne le spacca la testa

Aggressione per una ragazza in un noto panificio di via del Cassano, nel quartiere Secondigliano a Napoli. La giovane sarebbe stata aggredita da cinque donne che le avrebbero spaccato la testa. Le immagini di quella che viene considerata una vera e propria spedizione punitivia sono state diffuse dal giornalista Pino Grazioli e subito hanno fatto il giro del web.

Nel video si sente la giovane dare spiegazioni, mentre un'altra donna la minaccia apertamente, forse per motivi sentimentali. La giovane ha riportato una ferita alla testa e presto potrebbe denunciare alle forze dell'ordine l'episodio.